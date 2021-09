Ed Sheeran, annunciato il tour 2022: non c'è l'Italia

Ed Sheeran ha annunciato le date del suo tour che si terrà il prossimo anno negli stadi europei e del Regno Unito. Delusione per i fan italiani: date nel nostro Paese, per il momento, non sono previste. Il "Mathematics Tour", così è stato ribattezzato, è composto da una lunga serie di appuntamenti. Il nuovo album del cantautore verrà pubblicato il prossimo 29 ottobre. Dopo "+", "x" e "÷", il rosso cantautore di Halifax ha scelto "=" (si legge "equals") come titolo del suo prossimo disco di inediti.

Il disco arriverà nei negozi a distanza di quasi cinque anni dal precedente (ma nel 2019, durante il tour in supporto a "÷", fece uscire l'album di duetti "No. 6 collaborations project", più un mixtape che un disco vero e proprio). Il tour di "÷", il suo disco precedente, tenne impegnato il cantautore sui palchi delle arene e degli stadi di tutto il mondo per oltre due anni: la tournée debuttò nel marzo del 2017 al PalaAlpitour di Torino e chiuse due anni e mezzo dopo, nell'agosto del 2019, a Ipswich. 258 concerti in tutto, per un totale di 8,7 milioni di biglietti staccati ai cancelli di palasport, arene e stadi e la bellezza di 776 milioni di dollari incassati.