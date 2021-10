Ed Sheeran positivo al Covid: salta l'ospitata in studio a "Che Tempo Che Fa"

Ed Sheeran non sarà presente fisicamente in studio a "Che Tempo Che Fa", questa sera. Il rosso cantautore di "Thinking out loud" era stato annunciato come superospite del programma condotto da Fabio Fazio su Rai3, dove avrebbe dovuto suonare i singoli "Bad habits" e "Shivers" e parlare in anteprima del nuovo album "=" (si legge "Equals"), in uscita venerdì 29 ottobre.

Ma è risultato positivo al Covid-19, dunque costretto a stare in quarantena. È stato lo stesso Ed Sheeran a comunicarlo su Instagram, informando i fan che la promozione del nuovo album subirà di conseguenza alcune modifiche: eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare in presenza, come la puntata di questa sera a "Che Tempo Che Fa", si svolgeranno virtualmente, tramite collegamenti e videochiamate. Nel post, Sheeran ha scritto:.

Ciao a tutti. Un post veloce per informarvi che sono risultato positivo al test per il Covid, quindi mi sono messo in auto-isolamento e sto rispettando tutte le linee guida. Significa che non potrò fare di persona alcune attività, di conseguenza alcune delle interviste ed esibizioni già programmate si svolgeranno da remoto, mi collegherò da casa. Scusatemi. E restate al sicuro.

L'ospitata a "Che Tempo Che Fa" sarebbe stato l'unico passaggio promozionale in Italia di Ed Sheeran in supporto all'album "=", considerando che al momento nel calendario del tour legato al disco non ci sono città italiane.