Ed Sheeran ospite domenica a "Che Tempo Che Fa"

Dopo Brian May, un altro grande protagonista della musica internazionale arriva come ospite a "Che Tempo Che Fa", il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3.

La puntata di domenica 24 ottobre avrà per protagonista nientemeno che Ed Sheeran. Il rosso cantautore britannico, oltre 190 milioni di copie vendute a livello mondiale tra dischi e singoli, prossimo a tornare sulle scene con il nuovo album "=" (si legge "Equals"), si racconterà al conduttore savonese. Non è la prima volta: Ed Sheeran era stato già ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" nel 2017, pochi giorni prima dal debutto del tour mondiale in supporto all'album "÷", che partì dal PalaAlpitour di Torino il 16 marzo di quell'anno. Ad annunciare l'ospitata di Ed Sheeran a "Che Tempo Che Fa" è stato lo stesso Fabio Fazio:.

La notizia è stata poi confermata dalla branca italiana della casa discografica di Ed Sheeran, Warner Music:

"=" uscirà il prossimo 29 ottobre. L'album, che arriva a quattro anni dal precedente (ma nel 2019 il cantautore ha pubblicato il disco di duetti "No.6 collaborations project"), è stato anticipato dai singoli "Bad habits" e "Shivers". Il tour europeo in supporto al disco partirà il 23 aprile prossimo da Dublino, in Irlanda, e andrà avanti almeno fino a settembre: al momento non sonp previsti passaggi in Italia, dove Ed Sheeran manca dall'estate del 2019, l'anno dei concerti al Firenze Rocks, all'Olimpico di Roma e a San Siro a Milano.