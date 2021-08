Ed Sheeran ha annunciato il suo nuovo album: tutti i dettagli

Adele si diverte a intitolare i suoi dischi come l'età che aveva quando li ha registrati: "19", "21", "25". Chissà se il prossimo si intitolerà davvero "30". Ed Sheeran gioca invece con i simboli matematici. E così dopo "+", "x" e "÷", il rosso cantautore di Halifax ha scelto "=" (si legge "equals") come titolo del suo prossimo disco di inediti, annunciato oggi sui social.

Il disco arriverà nei negozi il prossimo 29 ottobre, a distanza di quasi cinque anni dal precedente (ma nel 2019, durante il tour in supporto a "÷", fece uscire l'album di duetti "No. 6 collaborations project", più un mixtape che un disco vero e proprio). In concomitanza con l'annuncio, Sheeran ha pubblicato - dopo "Bad habits" - il singolo "Visiting hours": non è un inedito, il cantautore l'aveva già suonato lo scorso marzo alla Rod Laver Arena durante il memoriale per il discografico e imprenditore australiano Michael Gudinski, suo amico. Ai cori partecipa anche Kylie Minogue.

L'album è stato scritto e registrato tra Suffolk, Londra, Svezia e Los Angeles. La produzione esecutiva dell’album è stata affidata a Fred e a Johnny McDaid, già al fianco di Ed Sheeran (che ha seguito le lavorazioni in prima persona) per i suoi precedenti lavori. Nei brani - 14 in tutto: manca "Afterglow", il brano pubblicato a sorpresa lo scorso inverno - inclusi in "=" c'è anche lo zampino di produttori e musicisti come Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby e Ben Kweller. Il fratello compositore di Ed, Matthew, ha contribuito agli arrangiamenti degli archi in "First times" "The joker and the queen".

Ed Sheeran ha raccontato:

"È un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni - mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi”.

Di seguito, copertina e tracklist:

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11.

Love In Slow Motion.

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now