Lady Gaga: "Non voglio celebrare una persona capace di commettere un omicidio"

"Ho fatto del mio meglio per interpretare la verità" dice Lady Gaga di "House of Gucci", il film di Ridley Scott girato in Italia in cui interpreta Patrizia Reggiani, in carcere per 17 anni condannata per essere stata la mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, assassinato nel 1995. La pellicola uscirà il 15 dicembre. Lady Gaga è protagonista della copertina del numero di novembre di Vogue Italia e del numero di dicembre di British Vogue.

La cantante si racconta nell'intervista come la protagonista della storia di omicidio in "House of Gucci". "Ho vissuto come lei (come Reggiani, ndr) per un anno e mezzo. E ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dal set. Non ho mai staccato. Sono stata sempre con lei. Era praticamente impossibile per me parlare come lei restando bionda. Ho dovuto subito tingermi i capelli, e ho cominciato a vivere in un modo per cui qualunque cosa vedessi, qualunque cosa toccassi, iniziavo a notare dove e quando ci potessi vedere il denaro", racconta .

Di Patrizia Reggiani Gucci dice di non voler "Celebrare una persona capace di commettere un omicidio. Ma desidero rendere omaggio alle donne che nel corso della storia hanno imparato a sopravvivere, e alle conseguenze più spiacevoli della sofferenza. Spero che le donne guardino il film, e che rammentino a se stesse che bisogna riflettere bene sul fatto che le persone ferite poi feriscono gli altri.

Ed è pericoloso. Cosa succede a una persona quando viene portata al limite?". Il suo approccio è stato di "donna curiosa, con uno spirito giornalistico, per poter leggere fra le righe di quello che accadeva nelle scene del film. E questo significa che nessuno mi avrebbe dovuto dire chi era Patrizia Gucci. Nemmeno Patrizia Gucci". Ammette di aver subito un certo fascino: ""Mi affascinava il percorso di questa donna. Non volevo sentire nessuna opinione che potesse influenzare in alcun modo il mio pensiero. .Come potrei non interpretare una stronza così, grintosa, sexy, sconsiderata e audace? Una cacciatrice di dote, italiana, e ribelle?".