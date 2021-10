Ozzy e Sharon Osbourne: ‘Siamo felici di portare la nostra storia sul grande schermo’

Lo scorso anno, in un'intervista all'edizione americana di “Rolling Stone”, Ozzy e Sharon Osbourne avevano svelato i primi dettagli di un film in lavorazione volto a raccontare la storia e la carriera dell’ex cantante dei Black Sabbath. A settembre, la moglie del 72enne artista britannico è tornata a parlare del progetto facendo sapere: “È un film su Ozzy e la mia vita, su come ci siamo incontrati nei primi giorni e sulla nostra relazione instabile”. Ora, stanno emergendo nuovi particolari sul biopic.

Come confermato da Variety, la vita e la storia d’amore di Ozzy e Sharon Osbourne saranno effettivamente oggetto di un lungometraggio di prossima uscita. Il film, ancora sprovvisto di titolo, è sviluppato da Polygram Entertainment, unità cinematografica e televisiva di Universal Music Group, e sarà prodotto tramite Osbourne Media da due dei figli della coppia, la figlia maggiore Aimée - che lo scorso anno ha dato alle stampe il suo primo album - e il 35enne Jack. Sulla stesura della sceneggiatura, invece, è impegnato Lee Hall, sceneggiatore del biopic su Elton John “Rocketman” del 2019.

In una dichiarazione rilasciata a Variety a proposito del film, la cui colonna sonora includerà sia canzoni dei Black Sabbath che della carriera solista di Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne ha affermato:

“La nostra relazione a volte è stata spesso selvaggia, folle e pericolosa. È stato il nostro amore eterno a tenerci insieme. Siamo entusiasti di collaborare con Sony Pictures e Polygram per portare la nostra storia sul grande schermo”.

Il già frontman dei Black Sabbath, che a febbraio 2020 ha dato alle stampe il suo dodicesimo album in studio solista “Ordinary man”, è attualmente impegnato insieme al produttore Andrew Watt nella realizzazione del suo prossimo lavoro discografico che - come rivelato dallo stesso Ozzy - includerà collaborazioni con Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde.