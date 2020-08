Ozzy Osbourne un film in lavorazione (ma non sarà come "Bohemian Rhapsody"

In un'intervista all'edizione americana di Rolling Stone, Ozzy e Sharon Osbourne hanno raccontato che è un lavorazione un film che racconterà la storia cantante dei Black Sabbath e quella della sua vita privata, oltre che sul palco. Il laconico cantante ha commentato: "Da quello che ho capito, si tratta di me e Sharon e della nostra relazione. Come ci siamo conosciuti e innamorati e come ci siamo sposati. Lei è la mia altra metà. È cresciuta con me e io sono cresciuto con lei. Abbiamo festeggiato 38 anni di matrimonio proprio di recente".

Più dettaglia Sharon Osbourne, che oltre ad essere la moglie è anche la manager del cantante:

Spero che sia una storia a cui tutti possano identificarsi. Non è solo per fan, perché è la storia di un sopravvissuto. Non importa ciò che la vita ti riserva, ti rialzi e ricominci. È solo una storia incredibile di una persona che supera tutte le sfide che la vita gli ha posto

Sharon Osbourne ha poi aggiunto che vorrebbe che il marito venisse interpretato da un attore sconosciuto e che il film non assomiglierà ai bio-pic recenti come "Bohemian Rhapsody" o "Rocketman": "Non è come le altraestoria, Non è l'ennesima storia 'prima facevo rock & roll, pazzo, e ora sono un nonno'. È molto di più".

La coppia si è conosciuta negli anni '70, quando il padre di Sharon era il manager dei Black Sabbath, da cui Ozzy venne cacciato nel '79 per i suoi problemi di dipendenza. I due si sposarono nel 1982 ed hanno tre figli. La loro storia famiglia è già stata oggetto di diversi show: il più noto è ovviamente "The Osbournes", reality prodotto da MTV per 4 stagioni tra il 2002 e il 2005, durato 52 episodi. L'ultimo è "The Osbournes Want to Believe" su The Travel Channel e dedicato a storie paranormali