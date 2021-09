I Cranberries ricordano Dolores O'Riordan con un video e una playlist

Nella giornata di ieri, 6 settembre, Dolores O'Riordan avrebbe compiuto 50 anni. I Cranberries hanno commemorato il compleanno della loro cantante - morta in un hotel di Londra il 15 gennaio 2018 per annegamento accidentale in una vasca da bagno, causato da una intossicazione da alcool – pubblicando un nuovo video musicale e una playlist di brani tratti dalla loro discografia.



Sul loro account Facebook i Cranberries hanno fatto gli auguri a Dolores con queste parole: "Per celebrare tutto ciò che lei ha ispirato e la gioia che ha dato per il suo 50esimo compleanno, i suoi compagni di band, gli amici e i familiari, hanno compilato una nuovissima playlist chiamata 'Remembering Dolores' che è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming".

La playlist si apre con "Never Grow Old", il primo brano del quinto album della band "Wake Up And Smell The Coffee" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nell'ottobre 2001 che, per l'occasione, è accompagnata da un nuovo video realizzato utilizzando filmati d'archivio mai pubblicati in precedenza.Lo scorso settembre, i Cranberries hanno ripubblicato una ristampa in edizione deluxe del loro secondo album "No Need to Argue". Mentre l'ultimo disco propriamente detto del quartetto irlandese , "In the End" ( leggi qui la recensione ), è uscito nell'aprile 2019, a oltre un anno dalla morte della O'Riordan.