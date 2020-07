Cranberries, in arrivo la riedizione (con inediti) di 'No Need to Argue'

Il prossimo 18 settembre sarà consegnata ai mercati una nuova versione "espansa" di "No Need to Argue", l'album che nel 1994 consacrò - grazie anche al singolo "Zombie" - i Cranberries come una delle band di estrazione alternative degli anni Novanta più popolari presso il grande pubblico: la nuova edizione del lavoro - originariamente concepita come celebrativa del venticinquesimo anniversario della pubblicazione poi "congelata" in seguito alla tragica scomparsa della leader del gruppo irlandese, Dolores O'Riordan - includerà, oltre alle tredici canzoni inserite nella tracklist del disco, anche diciannove tra demo, outtake e registrazioni dal vivo inedite.

La pubblicazione sarà resa disponibile sia sotto forma di doppio CD che di doppio vinile. Ecco, di seguito, le tracklist dei due formati:

"No Need to Argue", versione doppio CD e digitale:

CD 1: 2020 Remaster + Extras

01. Ode To My Family

02. I Can’t Be With You

03. Twenty One

04. Zombie

05. Empty

06. Everything I Said

07. The Icicle Melts

08. Disappointment

09. Ridiculous Thoughts

10. Dreaming My Dreams

11. Yeats’ Grave

12. Daffodil Lament

13. No Need To Argue

14. Yesterday’s Gone (MTV Unplugged)

15. Away

16. I Don’t Need

17. So Cold In Ireland

18. (They Long To Be) Close To You

19. Zombie (A Camel’s Hump Remix by The Orb)

CD 2: Demos + Live Tracks:

01. Song To My Family

02. So Cold In Ireland

03. Empty

04. Ridiculous Thoughts

05. Everything I Said

06. Yeats’ Grave

07. Serious

08. Away

09. I Don’t Need

10. Dreaming My Dreams (Live at Liverpool Royal Court)

11. Daffodil Lament (Live at Liverpool Royal Court)

12. The Icicle Melts (Live at Liverpool Royal Court)

13. No Need To Argue (Live at Liverpool Royal Court)

14. Empty Live at Liverpool Royal Court)

15. I Can’t Be With You (Live at National Stadium, Milton Keynes)

16. Ridiculous Thoughts (Live at National Stadium, Milton Keynes)

17. Zombie (Live at National Stadium, Milton Keynes)



"No Need to Argue", versione doppio LP:

Lato A

01. Ode to My Family

02. I Can’t Be with You

03. Twenty One

04. Zombie

Lato B

01. Empty

02. Everything I Said

03. The Icicle Melts

04. Disappointment

05. Ridiculous Thoughts

Lato C

01. Dreaming My Dreams

02. Yeats’ Grave

03. Daffodil Lament

04. No Need to Argue

Lato D – Bonus Tracks

01. Yesterday’s Gone (MTV Unplugged)

02. Away

03. I Don’t Need

04. So Cold in Ireland

05. (They Long to Be) Close to You