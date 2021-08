Oasis, i fan: "Quel concerto fu una chiamata". Il trailer in italiano del film su Knebworth

"È stata come una chiamata per noi fan degli Oasis", "È stato uno di quei momenti nella storia in cui devi esserci", "Il più grande concerto che si sia mai visto nel Regno Unito": sono solamente alcuni dei ricordi dei fan contenuti in "Oasis Knebworth 1996", il film che racconta i due concerti che il 10 e l'11 agosto 1996 videro i fratelli Gallagher esibirsi dal vivo nel parco di Knebworth di fronte a 250 mila spettatori, durante il tour legato al loro secondo album di inediti "(What's the story) Morning glory", che consacrò il successo della band catapultandola sul tetto del mondo.

Per il film, che arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 27, 28 e 29 settembre, distribuito da Nexo Digital (l'elenco delle sale è disponibile qui e i biglietti sono già in prevendita) il regista Jake Scott, figlio di Ridley, non ha raccolto solamente le testimonianze di Noel, Liam e degli altri componenti della band. Ha rintracciato anche i fan del gruppo che quelle due sere erano lì a Kneboworth, tra i 250 mila che cantarono e ballarono sulle note dei successi degli Oasis, da "Supersonic" a "Champagne supernova", passando per "Shakemaker", "Live forever", "Some might say", "Wonderwall" e "Don't look back in anger". "È stato elettrizzante", racconta una ragazza. "Non si può portare tutta quella gente in quel campo e avere ancora risonanza 25 anni dopo, se non si è dei fuoriclasse", aggiunge un uomo. Ecco il trailer in italiano del film:

"Oasis Knebworth 1996" arriva a cinque anni da "Supersonic", il docufilm di Mat Whitecross che aveva raccontato sul grande schermo la scalata al successo della band guidata dai fratelli Gallagher, facendo culminare l'ascesa proprio con i due concerti di Knebworth. Il 19 novembre uscirà nei negozi anche l'album dal vivo "Oasis Knebworth 1996", contenente la registrazione audio e video integrale dei due leggendari live, dei quali quest'anno ricorre il 25esimo anniversario. Gli Oasis, come noto, si sono sciolti nell'estate del 2009, in seguito a una violenta lite nel backstage del Rock en Seine tra Noel e Liam. Qui i due fratelli sono entrambi coinvolti nel ruolo di produttori esecutivi, con la società Kosmic Lyte Ltd, che hanno costituito all'inizio dell'anno.