Liam e Noel Gallagher hanno fondato una nuova società di produzione cinematografica

Stando a quanto riportato da diverse testate britanniche, sembrerebbe che Liam e Noel Gallagher, i quali sono in continua lite da quando i loro rapporti furono talmente tesi da portare allo scioglimento degli Oasis nel 2009, abbiano deciso di sotterrare l'ascia di guerra e tornare a lavorare insieme, ma non per questioni strettamente musicali.

Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, e ripreso da - tra gli altri - New Musical Express e Guardian, i due fratelli Gallagher sembrerebbero essersi riappacificati, almeno sulla carta, per fondare insieme una nuova casa di produzione cinematografica. Il già cantante e l’ex chitarrista della band di “Wonderwall”, infatti, appaiono come direttori della società Kosmic Kyte Ltd, costituita lo scorso 24 febbraio, e classificata come “compagnia di produzione cinematografica” - appunto - insieme ad Alec McKinlay, responsabile dell’agenzia di management di Noel, Ignition.

Attraverso un post condiviso oggi - 17 marzo - su Twitter, lo stesso Liam Gallagher ha pubblicato un post che sembra fare riferimento al progetto e al cinema. "Ci saranno dei film che faranno di me una grande star”, ha scritto sui social la voce di “Once” - che proprio all’inizio di quest’anno ha nuovamente invitato il fratello Noel a considerare l'eventualità di una reunion degli Oasis.

There gonna put in the movies 🎥 there gonna make a big star ⭐️ out of me c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 17, 2021

Il The Sun, ipotizzando i motivi per cui i fratelli Gallagher hanno deciso di riavvicinarsi e registrare una società di produzione cinematografica, ha suggerito che gli ex Oasis potrebbero pensare di lavorare insieme su un film biografico sulla band britannica dopo il recente successo di film come “Bohemian Rhapsody” e “Rocketman”.

In attesa di ulteriori dettagli, il prossimo 20 marzo in Gran Bretagna sarà disponibile il film "Creation stories”, prodotto da Danny Boyle e scritto da Irvine Welsh, sulla storia di Alan McGee e della sua Creation Records, l'etichetta fondata nel 1983 che lanciò gli Oasis ma anche Primal Scream, Teenage Fanclub e My Bloody Valentine.