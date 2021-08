Fedez risponde a Salmo: "Non sei un artista, sei uno stronzo"

"Non sei un artista, sei uno stronzo". Così Fedez, sulle sue storie Instagram, risponde alle provocazioni di Salmo. Prosegue il botta e risposta tra l'ex giudice di "X Factor" e il rapper sardo dopo le polemiche legate al concerto gratuito tenuto a sorpresa da quest'ultimo a Olbia lo scorso venerdì sera, di fronte a una folla - i dati sono stati comunicati dallo stesso Salmo - di 3-4 mila persone non distanziate e senza mascherina.

Una mossa per tenere acceso il riflettore sulla crisi del settore dei live per il rapper sardo, che ha spiegato: "Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole". Un gesto da irresponsabile per Fedez, che sui social ha preso le distanze dalla forma di protesta del collega, condannandolo duramente.

La voce di "Bella storia" ha pure accusato il collega di essersi tirato indietro di fronte all'invito a partecipare alle iniziative benefiche da lui organizzate per supportare il settore della musica dal vivo e i suoi lavoratori durante lo stop forzato: "Non l'ho fatto perché mi stai sul cazzo", la replica di Salmo. È ad una serie di storie su Instagram che Fedez ora affida la sua risposta. E scrive:

"Non mi ha stupido che tu non abbia rispettato le regole. Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie. Se dopo che hai compiuto 18 anni ti senti ancora in dovere di fare le cagate solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico, ti rispondo: stai discutendo con un adulto. Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, fa di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l'empatia e la maturità necessarie per proteggere la collettività. Prenditi le tue responsabilità, sei adulto e vaccinato (spero)".

Poi, rispondendo al video con il quale proprio su Instagram Salmo ha spiegato come ha fatto a organizzare il concerto gratuito senza che nessuno gli impedisse di farlo, Fedez ha scritto:

"Bene, ora che ci hai spiegato come hai preso per il culo la tua città e la tua isola. Ora, finalmente, ti va di dirci cosa farai per sostenerla? Ho cercato di spiegarti che donare 10mila ulivi può essere inutile in questo momento. È un'idea che come sai ho avuto anche io in precedenza, ma confrontandomi con Treedom - che pianta ogni giorno alberi in tutto il mondo - ho scoperto che purtroppo ci vorranno almeno 5 anni prima che si possa piantare sulle terre bruciate della Sardegna. Ma tu ovviamente non mi hai ascoltato, perché ti sto sul cazzo. Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del Paese, di chi ascolta la tua musica e viene ai tuoi concerti e di chi lavora perché tu possa esibirti dal vivo non sei un artista, sei uno stronzo".

La procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta contro ignoti sullo show gratuito tenuto da Salmo a Olbia. Va detto che il rapper sardo non è stato l'unico ad esibirsi in concerto di fronte ad un pubblico non distanziato e che non rispettava le norme: qui tutti i video delle serate tenute in questi giorni da diversi suoi colleghi.