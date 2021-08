Non solo Salmo: ecco tutti gli altri rapper che si esibiscono ignorando le regole

Non solo Salmo. Sono tanti i rapper che in questi giorni si stanno esibendo in club e spiagge in tutta Italia senza rispettare le regole, che impongono agli artisti di esibirsi all'aperto di fronte ad una platea di 1000 spettatori massimo, con posto a sedere assegnato e distanziato. Niente distanziamento fisico, niente mascherine: tutti accalcati sotto il palco a cantare e a ballare. Scene del genere si erano verificate già lo scorso anno, in località come la stessa Sardegna, la Puglia e la Riviera romagnola: sul palco c'erano personaggi come Fred De Palma e Elettra Lamborghini. Che tornano a far discutere anche quest'anno.

I video che sono stati pubblicati sui social, realizzati durante i live degli stessi cantanti, non lasciano molto spazio a fraintendimenti. Si vede chiaramente la calca sotto il palco, composta da migliaia di persone non distanziate e senza mascherine. Lo scorso sabato - un giorno dopo il concerto gratuito tenuto dal rapper sardo a Olbia, che tanto sta facendo discutere - Shiva, il 21enne rapper salito alla ribalta l'anno scorso con il singolo "Auto blu", si è esibito a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, sul palco della discoteca Peter Pan, locale della riviera che ha aderito alla protesta "Liberi di ballare" (che ha visto alcuni club uniti per chiedere di poter riaprire in sicurezza).

Sempre sabato notte Fred De Palma, 31enne rapper torinese di hit estive come "Una volta ancora" e "Un altro ballo", era in scena al White Different Club di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza: l'ingresso, stando a quanto si legge sui social della discoteca, era consentito solo ai possessori di Green Pass, ma ad ogni modo le regole anti-Covid non sono state rispettate, come testimoniano i video della serata. Ieri sera, invece, De Palma si è esibito dal vivo all'Altromondo di Rimini, dando appuntamento ai fan sui social: "Non mancate". Anche in questo caso, come testimoniano i video dell'evento, rilanciati dallo stesso Fred De Palma sulle sue storie su Instagram, niente distanziamento né mascherine.

Il cantante e dj romano Ludwig, 29 anni, sta invece tenendo un vero e proprio tour nei locali all'aperto e al chiuso, documentato sui suoi canali social. L'ultima esibizione della serie, ieri all'Operà di Riccione.

All'appello non manca Elettra Lamborghini, che ieri sera si è esibita al PalaSummer di Lecce. Di distanziamento fisico e mascherine, inutile dirlo, neppure l'ombra.