Ve li ricordate i Maneskin a X Factor?

Nel giro di cinque anni Damiano David, Victoria De Angelis (che nella giornata di oggi compie 21 anni), Thomas Raggi e Ethan Torchio sono passati dal provare a fare musica insieme esibendosi di fronte alle vetrine dei negozi di via del Corso a Roma, al vincere il festival di Sanremo con la canzone "Zitti e buoni" e a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà all'Ahoy di Rotterdam in Olanda, dal 18 al 22 maggio, giorno della serata finale.

A portare i quattro ragazzi romani in cima alle cronache della canzone italiana è stato innanzitutto il loro talento, ma a fare da primo trampolino di lancio verso l'affermazione è stata la loro partecipazione all'undicesima edizione del talent televisivo X Factor, nell'autunno 2017. I Maneskin, dopo avere convinto alle audizioni i giudici Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e Levante, proponendo il loro inedito "Chosen", vengono inclusi nella squadra della categoria gruppi gestita da Manuel Agnelli insieme al terzetto toscano dei Ros e al duo Sem&Stenn.

La prima puntata di X Factor 11 ha luogo il 26 ottobre 2017, i Maneskin fanno il loro esordio nello show interpretando la cover di "Let's Get It Started" dei Black Eyed Peas. Dopo avere proposto, nella seconda puntata "Beggin'" dei Madcon (che a loro volta avevano ripreso il brano dal repertorio dei Four Seasons di Frankie Valli) e nella terza "Somebody Told Me" dei Killers, finalmente nella quarta si misurano con un brano in lingua italiana, "Un temporale" di Ghemon.

Il percorso dei Maneskin a X Factor scorre liscio senza intoppi. La band romana non è mai a rischio ballottaggio (e quindi eliminazione) e prosegue il proprio cammino nella competizione con il vento in poppa, ottenendo sempre grande gradimento da parte del pubblico votante. Nella quinta puntata sono due i brani da interpretare, il quartetto rispolvera "Chosen" oltre a "Take Me Out" dei Franz Ferdinand; mentre nella sesta si impegnano con "Flow" di Shawn James e "Kiss This" degli Struts.

Il 7 dicembre 2017 è il giorno della semifinale. I Maneskin vi approdano insieme ai compagni di squadra Ros; a Lorenzo Licitra e Enrico Nigiotti rappresentanti della categoria over 25 guidata da Mara Maionchi e da Samuel Storm del team Uomini 16/24 di Fedez. Il quartetto capitolino propone, una volta di più, "Chosen" e poi si cimenta con "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" di James Arthur e "Fais Le Mouv" di Sofiane & MHD. Raggiungono senza grossi patemi la finale dove sono tra i maggiori indiziati per la vittoria, mentre a non farcela e ad essere eliminati sono i Ros.

La finale ha luogo il 14 dicembre. I Maneskin presentano sul palco "Prisoner" di James Arthur e un medley composto da tre canzoni: "Beggin'", "Take Me Out" e "Somebody Told Me", brani già presentati nel corso della gara. Il regolamento della competizione prevede che ci sia una prima votazione e che da quattro i finalisti rimangano in due, per il duello finale. A contendere loro la vittoria è Lorenzo Licitra. I Maneskin cantano "Chosen", Lorenzo "In the name of love", scritta per lui da Fortunato Zampaglione. A vincere è Lorenzo, ai Maneskin va la piazza d'onore.

Le classifiche di vendita del dopo X Factor volgeranno dalla parte della band romana che con "Chosen" raggiunge la seconda posizione e con l'EP, anch'esso intitolato "Chosen", il terzo posto. L'EP è composto da sette brani: i due inediti composti da loro, "Chosen" e "Recovery", "Vengo dalla luna" di Caparezza, "Beggin'" Madcon/Four Seasons, "Let's Get It Started" dei Black Eyed Peas, "Somebody Told Me" dei Killers e "You Need Me, I Don't Need You" di Ed Sheeran.