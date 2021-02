Si sono sciolti i Daft Punk

I Daft Punk, uno dei gruppi più influenti e popolari emersi negli ultimi 30 anni, hanno annunciato il loro ritiro dalla scena con un video intitolato "Epilogue" della durata di otto minuti. L'agente del duo ha confermato ufficialmente la separazione al magazine Variety, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli al riguardo.

Thomas Bangalter e Guy de Homem-Christo si sono conosciuti da adolescenti, a Parigi alla metà degli anni Ottanta. Dapprima formarono un gruppo rock chiamato Darlin’, il cui nome si ispirava all'omonima canzone dei Beach Boys, insieme al loro amico Laurent Brancowitz nel 1992. Non ottenendo soddisfazione dalla direzione musicale intrapresa dal gruppo i due decisero di concentrarsi sulla musica elettronica, mentre Brancowitz se ne andò e formò i Phoenix.

Il primo singolo del duo è datato 1994, "The New Wave". Seguito l'anno successivo da "Da Funk", brano di successo incluso nel loro primo album, "Homework", pubblicato alla fine del 1996.

Il secondo album dei Daft Punk, "Discovery" (leggi qui la recensione) esce nel 2001, ed ha quale singolo di punta "One More Time". Nel 2005 il duo francese lancia sul mercato il terzo disco, "Human After All" (leggi qui la recensione). Questo lavoro, più ostico dei precedenti, non riceve la stessa accoglienza.

Il grande successo giunge con il loro quarto e, a questo punto, ultimo album "Random Access Memories" (leggi qui la recensione) pubblicato nel 2013, che include nella sua tracklist "Lucky", brano firmato insieme al guru degli Chic Nile Rodgers e Pharrell Williams che si aggiudica ogni genere di premio e riconoscimento.

L'ultima loro collaborazione di una certa rilevanza risale al 2016 quando collaborarono con il musicista canadese The Weeknd in due brani dell'album "Starboy" (leggi qui la recensione), la title track e "I Feel It Coming".