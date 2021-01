Kings of Leon, il ritorno dopo cinque anni: tutto sul nuovo album

Tempo di grandi annunci per i Kings of Leon. La rock band americana capitanata da Caleb Followill ha annunciato l'atteso nuovo album in studio, ideale successore di "Walls": il primo dal 2016.

Il lungo silenzio discografico dei Kings of Leon che ha seguito la pubblicazione di "Walls" sarà interrotto il prossimo 5 marzo, quando il gruppo spedirà nei negozi e sulle piattaforme streaming "When you see yourself".

Il disco, anticipato da "The bandit" e "100,000 People", contiene undici pezzi. Lo ha prodotto Marus Dravs, già al fianco dei Kings of Leon in "Walls" (e già collaboratore di Arcade Fire e Coldplay, tra gli altri): subentrò in cabina di produzione a Angelo Petraglia, che aveva messo mano invece ai pezzi di "Mechanical bull" del 2013 subentrando a sua volta a Angelo Petraglia.

Di seguito, copertina e tracklist di "When you see yourself":

Lo scorso aprile la band aveva pubblicato un singolo inedito, "Going Nowhere", ma senza anticipare nulla sulle successive mosse. A fine dicembre Caleb Followill e compagni avevano invece postato online un'anticipazione di un nuovo brano intitolato "Must catch the bandit".