Kings Of Leon, online l’anticipazione del nuovo brano ‘Must Catch The Bandit’

Pur discograficamente inattivi da quattro anni - la loro ultima prova sulla lunga distanza, “Walls”, risale al 2016 - i Kings Of Leon da qualche mese a questa parte stanno tenendo alta l’attenzione dei propri fan con estemporanee pubblicazioni di singoli momentaneamente non connesse ad alcun progetto musicale più strutturato: dopo la presentazione dell’inedito “Going Nowhere”, reso disponibile in streaming nel corso del passato mese di aprile, la band capitanata da Caleb Followill nelle ultime ore ha postato online un’anticipazione di un nuovo brano intitolato “Must Catch The Bandit”.

Big brother fixed it for you. pic.twitter.com/bapa1E7xvu — nathan followill (@doctorfollowill) December 25, 2020

A postare fisicamente il teaser della canzone è stato Nathan Followill, batterista e fratello di Caleb e Jared - nonché cugino del chitarrista Matthew.

Al momento non è chiaro quando la versione definitiva del brano possa essere resa disponibile.

“Walls”, l’ultimo album dei Kings Of Leon, è stato pubblicato il 14 ottobre del 2016 e ha raggiunto la prima posizione delle classifiche di vendita di Stati Uniti, Gran Bretagna e Nuova Zelanda, segnando il primo numero uno nella carriera del gruppo nelle chart americane. Pur accolto bene da pubblico e critica, l’album si tenne piuttosto lontano dalla prestazione commerciate fatta registrare da “Only by the Night”, che nel 2008 riuscì a vendere nei soli mercati inglese e americano poco meno di cinque milioni e mezzo di copie.