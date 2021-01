David Bowie, cinque canzoni scritte per altri interpreti

Nei primi e difficili anni di attività, mentre cercava di emergere come interprete, David Bowie firmò anche dei contratti come autore di canzoni, e alcuni dei brani scritti da lui vennero anche pubblicati su disco - senza, purtroppo, ottenere alcun successo significativo. Qui di seguito trovate cinque canzoni scritte da Bowie in veste di autore e cantate da altri interpreti (in realtà sono sei, ma di due Bowie è autore solo del testo, e facciamo che contano per una...).

1967 Oscar, "Over the Wall We Go"



1967 Silver Tree, "Top School for Boys"



1697 Dee Dee, "Love Is Always" (solo testo)

1697 Dee Dee, "Pancho" (solo testo)

1968 The Beatstalkers, "Everything Is You"



1971 Peter Noone, "Right On Mother"