X Factor 2020: ecco chi è stato eliminato nel terzo live

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana di Eda Marì e i Manitoba, il concorrente costretto ad abbandonare la gara al termine della terza puntata, trasmessa ieri sera - 12 novembre - in diretta su Sky Uno, di X Factor 2020 si è rivelato essere Santi. Il cantante, classe 1998, ha perso al ballottaggio contro un cantante della sua stessa squadra, capitanata da Emma, Blue Phelix.

Il terzo appuntamento con i Live Show della 14esima edizione del talent show è stato presentato - come il precedente - da Daniela Collu, già volto dell'"Extrafactor" negli anni passati e quest'anno alla guida dell'"Hot Factor”, dal momento che Alessandro Cattelan si è visto costretto a rinunciare momentaneamente alla conduzione del programma dopo essere risultato positivo al test per il Coronavirus.

La puntata di ieri sera, che si è aperta con un intervento di Cattelan, da dieci anni padrone di casa a "X Factor", apparso in un collegamento video, ha visto scontrarsi i concorrenti dei quattro team (gli Over di Mika, i Gruppi di Manuel Agnelli, le Under Donne di Hell Raton e gli Under Uomini di Emma) che durante la serata hanno proposto, a loro scelta, un inedito o una cover. Sul palco della Sky Wifi Arena la prima manche ha visto Cmqmartina eseguire il suo brano “Sparami”, Blind l’inedito “Cicatrici”, Vergo ha proposto una propria rilettura di “La cura” di Franco Biattiato, i Little Pieces of Marmelade hanno suonato il loro pezzo “LPOM” e Santi la sua “Morrison”. Dopo l’esibizione di quest’ultimo, risultato a rischio eliminazione, la seconda parte della serata - con Purple Disco Machine (leggi anche: Chi è Purple Disco Machine, ospite del terzo live di X Factor) e Fedez come ospiti - è stata caratterizzata dalle performance di Blue Phelix, in gara con l’inedito “Mi ami”, di Mydrama che ha presentato la sua “Vieni da me”, di N.A.I.P. con il suo brano “Oh oh oh”, di Casadilego con la sua canzone “Lontanissimo” e dei Melancholia con la cover di “Grounds” degli Idles. Il cantante meno votato della seconda manche è stato Blue Phelix, il quale - però - ha la possibilità di continuare la sua avventura all’interno del talent avendo vinto al ballottaggio contro Santi.