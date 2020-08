Righeira, "L'estate sta finendo" 35 anni dopo: parla Claudio Pascoli, il sax

"L'estate sta finendo, 35 anni fa: ecco tutti i contenuti dello speciale di Rockol:

un'intervista con Johnson Righeira, coautore e uno dei due interpreti (con Michael Righeira)

un'intervista con Carmelo La bionda, coautore e uno dei due produttori (con suo fratello Michelangelo)

un'intervista con Claudio Pascoli, che suona il celebre assolo di sassofono della canzone

un ricordo di Rocco Tanica (Sergio Conforti), che partecipò alla registrazione come tastierista

una testimonianza di Guido Harari, che scattò la foto di copertina

un contributo di Michele Bovi, storico della canzone italiana, a proposito delle "somiglianze" della canzone

un contributo di Renzo Stefanel, giornalista e scrittore

un contributo di Marco Levi, scrittore e musicista

un elenco di cover della canzone, preparato da Maurilio Giordana

“I fratelli La Bionda mi chiamarono perché volevano un contributo nel pezzo sui cui stavano lavorando insieme ai Righeira. Registrai tutto in un giorno nei loro studi. Si sentiva nell’aria qualche cosa di speciale, sapevo del loro grande talento nello sfornare canzoni di successo…”.

Il suono inconfondibile del sax in “L’estate sta finendo” è merito di Claudio Pascoli, musicista di Monfalcone che ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti della storia della canzone italiana come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Franco Battiato, Mina, Francesco Guccini, Ivano Fossati - e tanti altri. A 35 anni dall’uscita di quel mitico pezzo, che il 17 e il 24 agosto del 1985 fu primo in classifica in Italia, abbiamo chiesto a Pascoli di ricordarne i giorni di lavorazione.

“È una canzone scritta bene, dal suono riconoscibile – dice – so che è arrivata al termine di mesi di impegno e dedizione. Il team di lavoro, capitanato dai fratelli La Bionda, era composto da professionisti meticolosi, al limite dell’ossessivo. I due fratelli erano molto preparati, sapevano perfettamente dove andare. Hanno messo le mani sul pezzo più volte, ma il mio assolo, registrato al termine di una giornata, è rimasto intatto. In quegli anni il sax andava per la maggiore, la tromba era praticamente scomparsa. Non nascondo che la mia fonte di ispirazione primaria sia stata ‘Baker Street’ di Gerry Rafferty, un brano pazzesco ed emozionante”.

ome è nato l’incontro? “Mi hanno chiamato i La Bionda – ricorda il musicista – loro amavano circondarsi di musicisti di valore, capaci di impreziosire le canzoni. Non ho altri ricordi particolari se non quelli che mi legano ai Logic Studios, dove il pezzo fu registrato. Erano studi incredibili, all’avanguardia. Erano pieni di musica, di vitalità, di voglia di osare. ‘L’estate sta finendo’ è un esempio di quel desiderio di sperimentare e unire più mondi che ha contraddistinto le migliori produzioni di quegli anni, le stesse che infatti sono arrivate fino a oggi e che, per certi aspetti, stanno vivendo una nuova giovinezza”.

Claudio Cabona

L’assolo di sassofono in “Baker Street” fu suonato da Raphael Ravenscroft, che sarebbe stato pagato, nel 1978, solo 27 dollari per la sua prestazione (con un assegno scoperto, peraltro…). Il musicista è morto nel 2014.