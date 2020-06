‘Global Goal: Unite for our future’: Shakira esegue ‘Sale el sol’. Video

Ieri sera, 27 giugno, si è tenuto l'evento benefico virtuale "Global Goal: Unite for our future”, per raccogliere fondi a sostegno delle comunità più vulnerabili e svantaggiate colpite dalla pandemia da Covid-19. L'iniziativa, messa in piedi dagli organizzatori del Global Citizen Festival e trasmessa in diretta dalla NBC e dal network iHeartMedia, ha visto Dwayne Johnson nei panni del padrone di casa ed è stata caratterizzata dalle performance di diversi artisti. Anche Shakira ha preso parte all’iniziativa che, tra gli altri, ha visto esibirsi i Coldplay, che hanno proposto il loro brano “Paradise”, Miley Cyrus, che ha cantato “Help!” dei Beatles, Justin Bieber e Quavo che hanno presentato live il loro singolo collaborativo “Intentions”, Christine And The Queens, J Balvin, Usher e molti altri.

La star colombiana, in occasione dell’evento "Global Goal: Unite for our future” ha eseguito dal vivo il suo singolo “Sale el sol”, title track dell’album della cantante del 2010.