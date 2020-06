‘Global Goal: Unite for our future’: i Coldplay eseguono ‘Paradise’. Video

Chris Martin e soci, tra gli artisti che hanno preso parte all’evento benefico virtuale "Global Goal: Unite for our future”, trasmesso in diretta ieri sera - 27 giugno - dalla NBC e dal network iHeartMedia, hanno eseguito il brano dei Coldplay “Paradise”. La band britannica ha contribuito all’iniziativa, messa in piedi dagli organizzatori del Global Citizen Festival per raccogliere fondi a sostegno delle comunità più vulnerabili e svantaggiate colpite dalla pandemia da Coronavirus, con un video animato che ritrae il gruppo di “Viva la vida” eseguire il singolo estratto dal suo album del 2011, “Mylo Xyloto”. La formazione capitanata da Chris Martin ha dedicato la propria performance a Elijah McClain, afroamericano scomparso a ventitré anni nel 2019 ad Aurora, in Colorado, pochi giorni dopo essere stato aggredito da tre agenti di polizia.

L'evento "Global Goal: Unite for our future” ha visto Dwayne Johnson nei panni del padrone di casa ed è stato caratterizzato, oltre che dall'esibizione dei Coldplay, dalle performance di diversi artisti come, tra gli altri, Christine And The Queens, J Balvin, Usher, Justin Bieber e Quavo, Shakira e Miley Cyrus, che ha cantato “Help!” dei Beatles.