‘Global Goal: Unite for our future’: Miley Cyrus canta ‘Help!’ dei Beatles. Video

Ieri sera, 27 giugno, si è tenuto l'evento benefico virtuale "Global Goal: Unite for our future”, per raccogliere fondi a sostegno delle comunità più vulnerabili e svantaggiate colpite dalla pandemia da Covid-19. L'iniziativa, messa in piedi dagli organizzatori del Global Citizen Festival - la cui edizione 2020, al momento, non è dato sapere se si svolgerò regolarmente a causa dell’emergenza Coronavirus -, ha visto Dwayne Johnson nei panni del padrone di casa ed è stata caratterizzata dalle performance di diversi artisti come, tra gli altri, Coldplay, Christine And The Queens, J Balvin, Usher, Justin Bieber e Quavo, e Shakira che hanno contribuito con video delle loro esibizioni realizzati in diverse location. Tra coloro che hanno preso parte all’evento, Miley Cyrus, esibendosi presso il Rose Bowl Stadium situato a Pasadena, negli Stati Uniti, ha proposto una cover di un brano dei Beatles.

La cantante e attrice statunitense, presso lo stadio di football americano completamente vuoto, ha cantato “Help!” dei Fab Four. Come si legge all’inizio della clip riportata di seguito, Miley Cyrus ha dedicato la propria performance “a tutti coloro che lavorano instancabilmente su test, cure e vaccini per permettere a tutti noi di riunirci nuovamente in posti come questo stadio vuoto”.

