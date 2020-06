Suzanne Vega, un nuovo brano dal prossimo album. Ascolta

Dopo l’anticipazione nelle scorse settimane con la sua personale rivisitazione di "Walk on the Wild Side" di Lou Reed, Suzanne Vega presenta un nuovo brano dall'album ‘An Evening of New York Songs and Stories’: ‘New York Is My Destination’. La Vega l'aveva già incluso nel 2016 in "Lover, beloved: Songs from an evening with Carson McCullers",

questa invece è la versione del nuovo album

Registrato al Cafè Carlyle a New York agli inizi del 2019, ‘An Evening of New York Songs and Stories’ contiene i più noti brani del vasto repertorio di Suzanne Vega riproposti in veste live, da ‘Luka’ a ‘Tom’s Diner’ e tracce precedentemente scartate tra cui ‘Frank and Ava’ e ‘Ludlow Street’.

Sul palco, insieme a Suzanne Vega, i collaboratori di lunga data Gerry Leonard alla chitarra, Jeff Allen al basso e Jamie Edwards alle tastiere. Il disco è stato prodotto da Gerry Leonard, mixato da Kevin Killen e masterizzato da Bob Ludwig.