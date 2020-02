Suzanne Vega: esce a maggio un nuovo album dal vivo. Ascolta

Si intitola "An Evening of New York Songs and Stories" l'album dal vivo che Suzanne Vega pubblicherà il prossimo primo maggio: registrato al Café Carlyle di New York all'inizio dello scorso anno durante una serata che ha visto l'artista americana essere accompagnata sul palco dal suo storico chitarrista Gerry Leonard, dal bassista Jeff Allen e dal tastierista Jamie Edwards, il disco live raccoglie alcuni dei più grandi successi che abbiano per tema la città di New York iscritti nel catalogo dell'artista - tra gli altri, "Luka" e "Tom’s Diner" - oltre che a brani di repertorio come "Frank and Ava" e "Ludlow Street" e alla cover (scelta come primo estratto dall'album e già resa disponibile online) di "Walk on the Wild Side", capolavoro di Lou Reed originariamente pubblicata sul secondo album da solista dello scomparso ex leader dei Velvet Underground, "Transformer", prodotto da David Bowie e Mark Ronson e pubblicato nel 1972.

La pubblicazione sarà promossa con un tour che prenderà il via il prossimo 2 maggio da Beaufort, in Lussemburgo, e che proseguirà per sedici tappe in tutta Europa - ma senza appuntamenti in Italia, almeno per il momento - fino al 4 agosto, quando si concluderà a Brugge, in Belgio, al Moods Festival.