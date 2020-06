Ben Harper: guarda il video live di ‘Don't let me disappear’ per il pubblico italiano

Lo scorso 29 maggio il cantautore californiano è stato ospite, in collegamento dagli Stati Uniti, di Diego Bianchi a “Propaganda Live”, su La7. A margine della puntata del programma di Zoro, Ben Harper ha espresso il proprio pensiero sul caso George Floyd - il 46enne afroamericano che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato e bloccato a terra da un poliziotto a Minneaopolis, in Minnesota - e ha presentato dal vivo il suo ultimo singolo, “Don't let me disappear”. Il video con l’esecuzione della canzone, la prima pubblicata dal musicista di origini afroamericane dai tempi di “Uneven Days” del luglio 2019, è riportato di seguito.

Caricamento video in corso Link

L’ultimo lavoro discografico di Ben Harper è l’album collaborativo realizzato insieme a Charlie Musselwhite, “No Mercy in This Land” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato il 30 marzo 2018 e uscito due anni dopo il disco "Call it what it is" del 2016, registrato dal cantautore e chitarrista californiano con la sua band storica, gli Innocent Criminals.