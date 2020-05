Ben Harper sull'afroamericano morto a Minneapolis: 'Il cancro è nella mentalità, sono preoccupato'

Ospite questa sera di Diego Bianchi a "Propaganda Live", su La7, in collegamento dagli Stati Uniti Ben Harper ha detto la sua sul caso George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis lo scorso lunedì dopo essere arrestato e immobilizzato a terra da un poliziotto bianco. Mentre nella città del Minnesota proseguono le violente proteste legate alla morte dell'uomo, tra incendi e scontri, il cantautore californiano - di discendenza afroamericana - ha espresso alcune considerazioni sulla vicenda, andandosi ad aggiungere al coro delle star della musica statunitense indignate, da Madonna a Taylor Swift (che proprio questa sera ha pubblicato su Twitter un durissimo post indirizzato a Donald Trump, criticandolo per il modo in cui sta affrontando l'emergenza). Ben Harper si è detto "arrabbiato, ma anche terrificato" e "preoccupato" per i fatti del suo Paese:

"Questa storia continua ormai da troppo tempo. Non si può cercare di mettere la toppa a un buco rivestendo d'intonaco la casa, non funziona così. Questa pratica inveterata è entrata a far parte del dna della nazione".

Il musicista ha poi aggiunto: