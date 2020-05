Billie Eilish: ‘Tyler, The Creator ha ispirato ogni parte di me’

A margine dell’ultimo appuntamento dello show radiofonico della giovane cantautrice californiana, in onda su Beats 1 di Apple Music che vede Billie Eilish parlare di musica con suo padre, la voce di “Bad guy” ha elogiato Tyler, The Creator, svelando che il rapper californiano “ha ispirato ogni parte di me”.

Per introdurre il brano “New Magic Wand” di Tyler Gregory Okonma - questo il nome all’anagrafe del rapper - tratto dall’album “Igor” del 2019, Billie Eilish ha raccontato durante il programma “Me & dad Radio” di essere da sempre una fan di Tyler, The Creator e ha aggiunto: “Tutti sanno che Tyler ha ispirato ogni parte di me.” Ha poi detto: “In pratica sono un fan di Tyler da sempre, e non sono mai riuscita ad ascoltare questo album [“Igor”] nella sua interezza.”

La popstar ha inoltre dichiarato di aver ascoltato per la prima volta la canzone “New Magic Wand” Tyler, The Creator durante la cerimonia della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards - che ha visto trionfare proprio Billie Eilish, a cui sono stati assegnati quattro premi - quando il rapper californiano ha presentato dal vivo il suo brano.

La cantautrice - che ha pubblicato il suo album di debutto, “When we all fall asleep, where do we go?” (leggi qui la nostra recensione), il 29 marzo 2019 - ha recentemente pubblicato il cortometraggio contro il body shaming che ha presentato per la prima volta lo scorso mese di marzo durante la prima data del suo “Where Do We Go Tour”, a Miami.