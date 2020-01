Grammy Awards 2020: la diretta. Due premi ai Chemical Brothers

(in aggiornamento)

ore 23.05: Esperanza Spalding vince il premio come Best Jazz Vocal Album per "12 Little Spells", mentre Chick Corea e la Spanish Heart Band - visti poco prima sul palco nelle vesti di performer - si portano a casa la statuetta come Best Latin Jazz Album grazie a "Antidote". Al veterano del country Willie Nelson viene assegnato il premio come Best Country Solo Performance per "Ride Me Back Home". Chiude la stringa di premiazioni Angelique Kidjo, che esegue sul palco del Microsoft Theater "Afirika", brano tratto dall'album del 2002 "Black Ivory Soul".

ore 22.40: Gary Clark Jr., con "This Land", si aggiudica il premio per il Best Contemporary Blues Album. La giovanissima cantante giamaicana Koffee vince la statuetta come Best Reggae Album per il suo "Rapture". L'ex first lady Michelle Obama conquista la palma di Best Spoken Word Album grazie a "Becoming", mentre i Chemical Brothers fanno gli assi pigliatutto nelle categorie dedicate alla dance, aggiudicandosi sia il premio Best Dance Recording con "Got to Keep On" (battendo, tra gli altri concorrenti, anche i nostri connazionali Meduza, in gara con "Piece of Your Heart") che quello come Best Dance/Electronic Album grazie a "No Geography". La stringa delle premiazioni è chiusa dalle I'm With Her, che si producono in un'intensa interpretazione della loro "Call My Name":

ore 22.20: Chick Corea si esibisce dal vivo con la sua Spanish Heart Band, l'ensemble col quale il maestro del jazz americano ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico, "Antidote": il brano proposto al pubblico è "Armando's Rhumba", tratto dall'album di Corea My "Spanish Heart" del 1976.

ore 22.10: Il fratello di Billie Eilish Finneas O'Connell vince - insieme a Rob Kinelski e John Greenham il premio come Best Engineered Album (Non-Classical) per "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", mentre la palma di Best Music Video se la porta a casa la clip di "Old Town Road" di Lil Nas X & Billy Ray Cyrus. Beyoncé vince il premio nella categoria Best Music Film per "Homecoming".

ore 22.00: Il premio per Best Compilation Soundtrack for Visual Media va a Lady Gaga e Bradley Cooper per la colonna sonora del film del 2018 "A Star Is Born", mentre la statuetta come Best Score Soundtrack for Visual Media viene assegnata all'islandese Hildur Guðnadóttir per la colonna sonora della serie "Chernobyl". Nella categoria Best Song Written for Visual Media ad avere la meglio è "I'll Never Love Again", brano scritto da Lady Gaga con Natalie Hemby, Hillary Lindsey e Aaron Raitiere per la colonna sonora di "A Star Is Born", già premiata come Best Compilation Soundtrack for Visual Media.

ore 21.40: L'Attuale ceo (ad interim) della Recording Academy Harvey Mason Jr. ricorda con un minuto di silenzio l'ex star dell'NBA Kobe Bryant, morto in un tragico incidente di elicottero a Calabalas, Los Angeles, poco prima dell'inizio della cerimonia. Imogen Heap si presenta sul palco alternando frasi da presentatrice "istituzionale" a intermezzi cantati con un sottofondo musicale ambient apparentemente controllato da due sensori posti ai polsi dell'artista.

ore 21.30: Ha preso il via al Microsoft Theater di Los Angeles la prima parte dell'edizione 2020 dei Grammy Awards: durante la Premiere Ceremony saranno assegnati la maggior parte dei premi previsti dalla sessantaduesima edizione della "music's biggest night", quelli "tecnici" (ovvero riservato ai professionisti come produttori, tecnici di studio e designer) e quelli considerati "minori" (ovvero riservati ad ambiti particolari come generi locali, religiosi, classici e jazz, oltre che a rock, elettronica, metal e hip hop). La cerimonia - che terminerà intorno alle 12,30 - ora italiana - sarà presentata da Imogen Heap, cantautrice britannica già voce dei Frou Frou nota al pubblico italiano essenzialmente per il singolo "Hide And Seek", singolo originariamente inserito nell'album del 2005 "Speak for Yourself".