Billie Eilish si spoglia nel suo cortometraggio contro il body shaming

Presentato per la prima volta al debutto del suo “Where Do We Go Tour”, a Miami, lo scorso mese di marzo, è ora disponibile anche sul web il cortometraggio di Billie Eilish contro il cosiddetto body shaming, termine con il quale viene indicata la pratica di prendere di mira i dettagli fisici di una persona con commenti e giudizi sul suo aspetto. Nella clip, della durata di quasi quattro minuti, battezzata “Not My Responsability”, la giovane cantante californiana si rivolge a coloro che sono sempre pronti a screditare chi inevitabilmente si trova costretto, in quanto figura pubblica, a esporsi e a farlo con il proprio corpo. “Mi conosci? Mi conosci davvero?”, chiede la voce di “bad guy”, indirizzandosi a chi esprime “opinioni sulla mia musica, i miei vestiti, il mio corpo”. Nel corso del suo discorso l’artista si toglie piano i vestiti di dosso per immergersi nell’acqua, acqua scura come gli effetti del body shaming.

Caricamento video in corso Link

Anche nelle interviste rilasciate alla stampa Billie Eilish – che ha di recente raccontato di essersi dedicata a nuova musica , insieme al fratello Finneas, nell’ultimo periodo di quarantena – si è espressa sul body shaming, non mancando di sottolineare la sua amarezza.

Solo le prime date del mese di marzo del tour della cantante hanno avuto la possibilità di andare in scena: l’emergenza Coronavirus ha costretto Billie Eilish a posticipare a data da destinarsi il resto dei concerti in programma. Anche il live originariamente previsto a Milano il 17 luglio risulta “annullato” sulla piattaforma di ticketing TicketOne. L’ultimo passaggio di Billie Eilish, classe 2001, in Italia risale alla scorsa estate, quando ha aperto il live dei Twenty One Pilots al Milano Rocks, nell'Area Expo di Rho. Sfortunatamente, pochi minuti dopo la sua entrata in scena la cantante si è fatta male alla caviglia e il live ha dunque dubito qualche variazione rispetto ai programmi iniziale. Il nostro report del concerto lo trovate qui.