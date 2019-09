Fall Out Boy, un greatest hits e una nuova canzone

Dopo i Green Day e i Weezer anche la terza band protagonista del tour congiunto che vedrà spalla a spalla sui palchi la formazione di Billie Joe Armstrong, quella di Rivers Cuomo e quella di Patrick Stump ha svelato i suoi prossimi progetti in cantiere: i Fall Out Boy, discograficamente fermi a “Mania” del 2018, daranno alle stampe nel mese di novembre un greatest hits, il secondo – dopo “Believers Never Die - Greatest Hits” del 2009 - della loro carriera. La raccolta, “Greatest Hits: Believers Never Die - Volume Two”, contiene anche l’inedito “Dear Future Self (Hands Up)”, con il featuring del rapper Wyclef Jean, già disponibile all’ascolto:

La più recente pubblicazione dei Fall Out Boy è l’EP “Lake Effect Kid”, che Patrick Stump e compagni hanno diffuso lo scorso anno, definendolo “il nostro più grande ritorno a casa".