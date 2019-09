Weezer, a maggio il nuovo album: ascolta ‘The End of the Game’

Non sono stati solo i Green Day ad annunciare – e a farne ascoltare una prima anticipazione – un nuovo album insieme alla notizia del tour congiunto che vedrà i punk rocker statunitensi impegnati sui palchi internazionali al fianco di Weezer e Fall Out Boy. Anche i co-headliner della band capitanata da Rivers Cuomo hanno qualcosa da dire ai loro fan e colgono l’occasione dell’“Hella Mega Tour” - la tappa prevista in Italia andrà in scena a Milano il 10 giugno – per vuotare il sacco. Gli Weezer hanno infatti svelato oggi, 10 settembre, che il prossimo capitolo disografico della band uscirà nel maggio 2020 e s’intitolerà “Van Weezer”. Il disco è stato anticipato da un primo assaggio, il singolo “The End of the Game”, che potete ascoltare qui:

Prodotto da Suzy Shinn, l’ideale seguito della doppietta “Weezer (Teal Album)” e “Weezer (Black Album)”, usciti entrambi quest’anno, è composto da dieci tracce e sembra presagire, stando alle parole delle band a tal proposito, un ritorno a suoni più hard rock. “L’ispirazione è arrivata dai nostri concerti”, ha spiegato in una recente intervista il frontman della band, raccontando che quando, nel mezzo di “Beverly Hills” (“Make Believe”, 2005), si lancia in un lungo assolo di chitarra “la folla impazzisce”.

L’ultimo passaggio in Italia del gruppo, che come detto tornerà a suonare nella Penisola la prossima estate, è andato in scena nel mese di luglio di quest’anno, quando Rivers Cuomo e soci si sono esibiti all’Arena Parco Nord del Bologna Sonic Park.