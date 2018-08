La band di Patrick Stump ha pubblicato a sorpresa l’EP dal titolo "Lake Effect Kid". Annunciando la notizia su Twitter, la band ha scritto: "Il nuovo EP uscirà stasera a mezzanotte per celebrare il nostro più grande ritorno a casa".

Forever a lake effect kid. New EP dropping tonight at midnight ET to celebrate our biggest homecoming yet pic.twitter.com/DhvVK35sok — Fall Out Boy (@falloutboy) August 22, 2018

This is our love letter to Chicago. Lake Effect Kid EP out now https://t.co/UERl7qyM6s pic.twitter.com/D5uTCgmqcE — Fall Out Boy (@falloutboy) August 23, 2018

L'EP include "City In a Garden", "Super Fade" e una versione di "Lake Effect Kid". Una demo della title track è apparsa per la prima volta nel 2008 in "CitizensFOB Mixtape: Welcome to the New Administration" prima della sua uscita definitiva circa dieci anni dopo. I Fall Out Boy hanno anche presentato un video di "City In a Garden", che hanno descritto come "uno sguardo a tutta la follia nel corso degli anni".

Qui di seguito potete vedere il video e ascoltare l’EP:

Il gruppo musicale pop punk/emo-pop statunitense ha recentemente condiviso tre nuove canzoni raccolte in un nuovo ep intitolato "Llamania". Le tre canzoni risalgono a delle registrazioni inedite scartate dall’ultimo album dei Fall Out Boy , “Mania” uscito lo scorso venerdì 19 gennaio