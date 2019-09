Green Day, nuovo album e concerto in Italia nel 2020

Grandi novità per i fan dei Green Day: la band guidata da Billie Joe Armstrong ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album, intitolato "Father of All..." ed atteso nei negozi il prossimo 7 febbraio, e una data in Italia in compagnia di Weezer e Fall Out Boy, il prossimo 10 giugno, all'Ippodromo SNAI di Milano.

Il nuovo disco, il tredicesimo consegnato agli annali dalla band californiana dopo "Revolution Radio" del 2016, sarà anticipato dalla title track, scelta come singolo apripista e già resa disponibile sulle principali piattaforme di streaming:

L'album, poi, sarà promosso con un tour mondiale dal vivo - l'Hella Mega Tour - al quale prenderanno parte anche, in veste di headliner, Weezer e Fall Out Boy: la serie di date prenderà il via il prossimo 8 marzo a Singapore per approdare in Europa solo il 29 maggio successivo, a Stoccolma.

I biglietti per la data milanese del 10 giugno - alla quale saranno presenti i soli Weezer, a quanto si apprende dal comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre, dall'agenzia che cura gli interessi dal vivo della band, Live Nation - saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'Hella Mega Tour si chiuderà - almeno stando a quanto comunicato al momento - il 29 agosto 2020 al Citizens Bank Park di Filadelfia, negli Stati Uniti. Ecco, di seguito, tutte le date europee confermate dai Green Day per il 2020:

sabato, 13 giugno Parigi, Francia - la defense arena

domenica, 14 giugno Groningen, Olanda - stadspark

mercoledì, 17 giugno Anversa, Belgio - sportpaleis

domenica, 21 giugno Vienna, Austria - ernst happel stadium

mercoledì, 24 giugno Glasgow, Scozia - bellahouston park

venerdì, 26 giugno Londra, Inghilterra - london stadium

sabato, 27 giugno Huddersfield, Inghilterra - the john smith’s stadium

lunedì, 29 giugno Dublino, Irlanda - rds arena