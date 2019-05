Bruce Springsteen: ascolta la nuova canzone “There Goes My Miracle”

Dapprima venne l’annuncio dell’uscita, prevista per il 14 giugno, dell’album “Western Stars”. Poi venne pubblicato il primo singolo, “Hello Sunshine”. Ora Bruce Springsteen consegna all’ascolto del mercato il secondo brano tratto dal suo diciannovesimo album, intitolato “There Goes My Miracle”. La potete ascoltare più sotto.

Si tratta di un brano che ricorda alcuni momenti di "Working on a dream", in particolare "Kingdom of days": uno Springsteen alle prese con un pop-rock dai suoni d'annata, poco rock e con un corposo uso di archi e un racconto che riprende i temi di "Hello sunshine": ecco qualche riga del testo del nuovo singolo del Boss: