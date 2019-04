Bruce Springsteen: "Western Stars" esce a giugno - TRACKLIST/COPERTINA

Solo qualche ora fa vi abbiamo dato conto della possibile prossima pubblicazione del nuovo album di Bruce Springsteen dove veniva ipotizzato titolo, “Western Stars”, e copertina.

Ora la conferma: è tutto vero. Anzi, è stata svelata anche la data di pubblicazione del diciannovesimo album del Boss, che giunge a cinque anni di distanza da "High Hopes" (leggi qui la recensione). “Western Stars” sarà pubblicato il prossimo 14 giugno e sarà disponibile per il pre order a partire dal 26 aprile.

Il disco trae parte della sua ispirazione dai dischi pop della California meridionale degli ultimi anni '60 e dei primi anni '70. "Western Stasr" è stato registrato principalmente presso lo studio casalingo di Springsteen nel New Jersey, con alcune registrazioni aggiuntive in California e a New York.

Della sua nuova fatica il Boss dice:

"Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni soliste con canzoni ispirate ai personaggi e agli arrangiamenti orchestrali cinematografici".

La canzone "Hello Sunshine" e un video saranno pubblicati poco dopo la mezzanotte della costa est statunitense, ovvero poco dopo le sei del mattino italiane.

Il disco è stati prodotto dallo stesso Springsteen con Ron Aniello che vi suona anche basso, tastiere e altri strumenti. Patti Scialfa canta e contribuisce con degli arrangiamenti vocali in quattro brani. Nell'album, mixato da Tom Elmhirst, suonano oltre 20 altri musicisti, tra cui Jon Brion, nonché David Sancious, Charlie Giordano e Soozie Tyrell.

Tracklist:

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel