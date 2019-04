Bruce Springsteen, il nuovo singolo 'Hello Sunshine': l'ascolto di Rockol

La copertina di "Western Stars" potrebbe far pensare al country: "Hello Sunshine", il nuovo singolo di Bruce Springsteen, è molto di più. Ci sono dentro i riferimenti citati dal Boss recentemente: Glen Campbell e Jimmy Webb ("Wichita lineman"). Ma c'è anche la "Everybody's talking" di Fred Neil, nella versione di Harry Nilsson resa famosa da "Midnight Cowboy". E c'è la voce alla Roy Orbison, che Bruce non a caso citava già 44 anni fa in apertura di “Thunder Road”.

Tutti nomi che oggi si ricordano solo gli appassionati della musica americana, il cui suono Bruce ha rispolverato e fatto suo: piano, spazzole, steel guitar, archi. Musica da spazi aperti, e la storia di un personaggio che sembra aver ritrovato la strada.

Had enough of heartbreak and pain

I had a little sweet spot for the rain

Over the rain and skies of gray

Hello sunshine won’t you stay

You know I always liked my walkin shoes

But you can get too fond of the blues

You walk too far, you walk away

Hello sunshine won’t you stay



Insomma: una gran canzone. Un tema tipicamente springsteeniano - la rinascita, la strada. Un suono nuovo, lontano dagli altri album solisti senza la E Street Band, in parte solo abbozzato in alcuni episodi di "Magic" (qui la recensione) (2007) e "Working on a Dream" (qui la recensione) (2009), con un arrangiamento da brividi. Una canzone che fa crescere enormemente l'attesa per quello che sarà il primo album di inediti in sette anni (cinque, se si conta “High Hopes”, in parte composto da cover e rielaborazioni).