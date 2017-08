A quanto pare, i Foo Fighters hanno voglia di tornare a suonare dal vivo. Molta voglia di tornare a suonare dal vivo. Ieri sera, venerdì 4 agosto, la band guidata da Dave Grohl ha organizzato un concerto a sorpresa ospitato dal Metro, famoso locale di Chicago (la città, proprio in questi giorni, sta ospitando l'edizione 2017 del festival Lollapalooza) che negli anni '80 ha ospitato le prime esibizioni di - tra gli altri - R.E.M., Sonic Youth, Ramones e Bangles. Ma non è stato un semplice concerto: i Foo Fighters hanno suonato per tre ore e mezza.

32 le canzoni in scaletta: non solo le hit del passato come "Best of you" e "Walk", ma anche cover di AC/DC ("Let there be rock"), Tom Petty e i suoi Heartbreakers ("Breakdown"), Queen ("Under pressure") e Rolling Stones ("Miss you"). Sulle note della cover di "Mountain song" dei Jane's Addiction sono pure stati raggiunti sul palco da Perry Farrell. Non potevano mancare alcuni brani tratti dal prossimo album in studio del gruppo, "Concrete and gold", in uscita a settembre: tra questi anche il singolo "Run". Ad assistere alla performance di Dave Grohl e soci, 1.100 fortunatissimi fan: "Stasera cercheremo di infrangere il nostro record per il più lungo show di sempre", gli ha detto il frontman.

Ecco, di seguito, alcuni video della serata e la scaletta:

SCALETTA:AuroraRun (New Song)All My LifeTimes Like TheseWhite LimoLearn to FlyThe Sky Is a Neighborhood (New song)Something From NothingThe PretenderBig MeCold Day in the SunCongregationLa Dee Da (New song)WalkThese DaysMy HeroSkin and BonesDirty WaterRopeArlandriaSunday Rain (New song)Mountain Song (Jane’s Addiction cover) (with Perry Farrell)Monkey WrenchThis Is a CallI’ll Stick AroundMiss You (The Rolling Stones cover)Under Pressure (Queen cover)Stay With Me (Faces cover)Breakdown (Tom Petty and the Heartbreakers cover)Best of YouLet There Be Rock (AC/DC cover)Everlong