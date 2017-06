I Foo Fighters hanno annunciato che pubblicheranno il loro nono album intitolato “Concrete and gold” il prossimo 15 settembre con Roswell Records/RCA Records e sarà prodotto da Greg Kurstin (già al lavoro, tra gli altri, con Adele, Sia e Pink).

Secondo un comunicato stampa, su “Concrete and gold” ‘gli estremi dell’hard rock si sposano con la sensibilità del pop’. A catturare l’attenzione di Dave Grohl è stato il lavoro di Kurstin con la sua band, Bird & the Bee. Dice Grohl che la canzone dei Bird & the Bee “Again and again” "Mi ha totalmente rapito, era la canzone più sofisticata che avessi mai sentito e ne sono rimasto letteralmente ossessionato".

Dice ancora Grohl: “Ho voluto che questo disco avesse più di qualunque altro il più grande suono Foo Fighters: che fosse un gigantesco album rock ma con il senso della melodia e dell’arrangiamento di Greg Kurstin: la versione dei Motorhead di Sgt. Pepper…o qualcosa del genere, per intenderci”.

I Foo Fighters hanno già pubblicato il primo singolo dell’album “Run”.

Tracklist:

01. T-Shirt

02. Run

03. Make It Right

04. The Sky Is A Neighborhood

05. La Dee Da

06. Dirty Water

70. Arrows

08. Happy Ever After (Zero Hour)

09. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold