A sorpresa, i Foo Fighters hanno pubblicato una nuova canzone: il brano si intitola "Run" e la band lo ha diffuso in rete oggi, giovedì 1° giugno, insieme al relativo videoclip, che è stato diretto dal frontman Dave Grohl. È un pezzo in pieno stile Foo Fighters, con chitarroni graffianti e percussioni martellanti.

Il video di "Run" è stato girato in una casa di cura e ha per protagonisti gli anziani ricoverati nell'ospizio, che si ribellano alle infermiere incitati dalla musica dei Foo Fighters versione vecchietti.

L'ultimo album in studio dei Foo Fighters è "Sonic highways", uscito nel 2014. La pubblicazione del nuovo singolo fa pensare che la band possa presto dare un seguito a "Sonic highways" e ai due EP pubblicati nel 2015, "Songs from the Laundry Room" e "Saint Cecilia". Solamente lo scorso mese, durante un concerto a San Francisco, Dave Grohl e soci avevano fatto ascoltare ai loro fan una canzone inedita, "The sky is the neighbourhood". Del nuovo album si sa poco e niente, al momento: "Non so quali siano i nostri piani, ma faremo un nuovo disco quando i tempi saranno maturi. Ci saranno dei nuovi Foo Fighters a un certo punto", aveva detto a marzo il chitarrista Chris Shiflett.