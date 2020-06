“Vita vera” è la porta d’ingresso alla Divina Commedia di Tedua

Ha vestito i panni di Ryan giocando sul parallelismo fra la sua vita e quella di uno dei protagonisti della serie tv O.C., disegnando un mondo da cui è nata la trilogia “Orange county”, ancora oggi un gioiello dell’onda trap italiana del 2016. Poi è diventato “cucciolo d’uomo”, Mowgli, un album omonimo uscito nel 2018 in cui il racconto della giungla d’asfalto si è fuso con ricordi e frammenti di vita capaci di partorire un altro immaginario, diverso e in alcuni frangenti più crudo rispetto a quello degli inizi. Tedua, come un pittore, delinea universi in cui la potenza delle immagini evocate dal rap si rivela la vera chiave d’ingresso per capire la sua musica: “Vita vera mixtape” rimanda, già dalla copertina, alla Divina Commedia di Dante Alighieri, riprendendone l’idea di viaggio poetico e mistico. “Mi ritrovai per una selva oscura” dice Tedua all’inizio di “Mare Mosso”, brano con echi anni ’80 alla The Weeknd, cantato insieme a Bresh, la cui voce si fonde con quella dell’amico, come fossero due onde marine.

Perso nella foresta, in attesa di trovare il giusto sentiero: è proprio quella l’immagine sulla copertina, impreziosita da altre due animazioni, mostrate sui social, in cui l’artista, vestito di rosso e sempre con i suoi fogli in mano, come un nuovo Dante, si ritrova su una spiaggia al cospetto di una belva e poi davanti al Ponte Morandi di Genova spezzato in due, una tragedia consumata nel 2018. È il suo inferno privato, è la sua “vita vera”, messa in musica e riavvolta da un mini documentario di cinque minuti firmato da Federico Merlo e presentato per promuovere il mixtape. “Amori non si decidono, dolori non si reprimono”, dice in “Colori” dove una voce femminile angelica, insieme a quella di Rkomi, fuoriesce da uno dei brani più riusciti del progetto. Il Virgilio del rapper genovese, la guida, è il suo stesso linguaggio, unico nel modo di rappare e anche di cantare, che in questo album si inspessisce ancora, volteggia, sfreccia sull’asfalto rovente e poi punta al cielo, passando da immagini oscure a metafore romantiche e poetiche, proprio come se ci fosse un ping-pong fra inferi e paradiso. “DanTedua all'inferno più cerchi dell'hula-hoop”, rappa con il ghigno in “Party HH” insieme a Lazza.

Tedua scappa dai mostri e dalle tenebre divoratrici di sogni in “Lo sai” e arriva all’amore anti-materialista di “Pour Toujours” dove quasi sussurra “non mettere gli averi davanti alla nostra storia”, passando per le vecchie istantanee di “Bro II” per e la combinazione pugilistica da ko in “Vita Vera” in cui se la prende con quella parte della scena rap mossa solo da interessi e non da passione. Questo mixtape ha il dichiarato obiettivo di alzare l’asticella del genere, spesso troppo ancorato a tematiche e suoni standardizzati. E ci riesce. Le produzioni sono un altro punto di forza: Chris Nolan, da sempre al fianco di Tedua, Sick Luke, Ava, Garelli e Shune, danno il giusto ritmo all’immaginario. Su tutte spicca “Polvere” dove i suoni di una giungla urbana alla fine danzano con un sax.

Dodici canzoni in cui tutte le collaborazioni hanno un preciso significato: Capo Plaza, Rkomi, Ghali, Dargen D'amico, Bresh, Ernia, Lazza e la crew tutta ligure Wild Bandana, cioè Izi, Guesan, Ill Rave e Vaz Tè. Insieme danno vita a “Manhattan” dove i “figli di un dio minore”, così dice Guesan, lottano ancora per la libertà e contro il controllo sociale, messo sotto accusa nelle barre di Izi: “via i microchip nelle braccia”. Ascoltando la parte “siamo noi Drilliguria, baby, rappo e torni nella bratta” è impossibile non immaginarli tutti insieme per i vicoli del centro storico genovese o per le strade del ponente ligure, da cui la banda ha mosso i primi passi. Tedua chiude con “Lo-fi Wuhan”, brano figlio della quarantena, e apre le porte al domani, al prossimo disco: “Vita Vera, aspettando la Divina Commedia”. Ma guardando la tracklist di questo progetto, nel retrocopertina, rimangono ancora degli spazi liberi. Uscirà una seconda parte del mixtape. Il viaggio per “uscir a riveder le stelle” è appena iniziato.