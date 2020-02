I Mondo Generator non le mandano a dire

Sono passati 23 anni dalla nascita del progetto Mondo Generator, ideato dalla mente di Nick Oliveri con moniker ispirato a un brano degli ormai leggendari Kyuss (chiamati in causa nella traccia numero tre, peraltro). Un quarto di secolo, praticamente, ma trascorso non proprio all’insegna della sovraesposizione. La band, ad esempio, è stata in una sorta di incubazione durata otto anni, a cui mette fine questo nuovo disco dal titolo non proprio a tinte pastello. Un sonoro “fanculo” con tanto di illustrazione a tema: due bei middle finger inequivocabili, elargiti da due mani bloccate da manette – quindi doppiamente monelle… ok dai, forse si esagera un po’ con gli stereotipi. E siamo solo alla copertina.

Fortunatamente, però, “Fuck It” a livello musicale – pur non essendo (e non avrebbe avuto ragione di esserlo, vista la ben nota “poetica” oliveriana) una rivoluzione – è comunque un disco che rifugge la piattezza della citazione/clonazione bieca di generi e stilemi già rodati. Certo gli ingredienti sono ben noti e collaudati, ma a fare la differenza è la percezione dell’entusiasmo e del trasporto che sottendono ai pezzi.

I 13 brani (14 su CD) di “Fuck It” sono lo specchio di un mondo rock al 100% made in USA, fatto, di classic rock, di blues anfetaminico, di metal/hard rock imbastardito, di punk rabbioso che affonda le sue radici nell’humus di Black Flag e Dead Kennedys, ma anche nello stoner e nello sludge rock dark e sepolcrale di gente come i Saint Vitus… insomma stiamo parlando di quello che negli anni Novanta chiamavamo “speed rock”, e che paradossalmente aveva fra i suoi maggiori esponenti gruppi nordeuropei.

Il tutto è stato registrato – tanto per chiudere un cerchio virtuale – nei Pink Duck studios di Josh Homme, vecchio compare nei Kyuss e nei Queens Of The Stone Age.

Morale: i Mondo Generator restano fedeli a se stessi, i fan di vecchia data non avranno di che lamentarsi e – perché no – potrebbero raccogliere nuovi proseliti. In fondo la loro proposta è talmente onesta da essere difficilmente rifiutabile, se si ama il rock.

Da segnalare, per chiudere, il brano “S.V.E.T.L.A.N.A.S.” che i più attenti avranno subito accostato all’italianissima band Svetlanas, capitanata dalla furibonda Olga: Oliveri collabora da tempo con loro e ha scritto il brano pensando ai suoi amici. E Olga è ospite nel pezzo.