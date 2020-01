tha Supreme, la moonstar che non sparirà

di redazione Vinyl

Album di debutto del giovanissimo rapper e producer romano Davide Mattei in arte tha Supreme.

Il progetto, in un mare di suoni e linguaggi che si mischiano, proprio come se ci si trovasse catapultati nella caotica cameretta di un adolescente, è formato da 20 brani in cui compaiono alcuni dei più importanti protagonisti della scena urban italiana, oltre a Mara Sattei, pseudonimo sorella di Davide (all’anagrafe Sara Mattei).

I temi trattati sono i tipici dell’età giovanile: i rapporti con gli amici e le istituzioni, il sentirsi diverso dai coetanei, il bisogno di sfogarsi, i rapporti con le ragazze e l’uso delle droghe.

Ciò che rende questo disco d’esordio unico è la forza evocativa e sonora che esprime.

