Il "Rock and Roll Circus" degli Stones su vinile

di Redazione Vinyl

Che magnifica follia: un circo ricostruito in uno studio londinese con tanto di mangiafuoco e trapezisti, i Rolling Stones con Brian Jones che presentano le canzoni di Beggars Banquet, ospiti come John Lennon, Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, musiche bandistiche, una supersession con membri di Stones, Beatles, Jimi Hendrix Experience, Cream.

Cose che accadevano nel 1968. Pubblicate su Cd nel 1996, le registrazioni di quella lunga giornata, vengono ora edite per la prima volta su vinile, con alcuni bonus.

Gli Stones coprono il secondo dei tre dischi con sei pezzi che ci ricordano la grezza vitalità del gruppo all’epoca.

E poi ci sono gli Who con una versione giocosamente rumorosa della suite A Quick One e Yer Blues fatta dai Dirty Mac, gruppo nato per l’occasione che univa Eric Clapton, Keith Richards (al basso!), Mitch Mitchell e John Lennon, arrivato con Yoko Ono a bordo della sua Rolls bianca.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Lato A

Mick Jagger’s Introduction of Rock and Roll Circus – Mick Jagger

Entry of the Gladiators Circus Band – Circus Band

Mick Jagger’s Introduction of Jethro Tull – Mick Jagger

Song for Jeff rey – Jethro Tull

Keith Richards’Introduction of The Who – Keith Richards

A Quick One While He’s Away – The Who

Over The Waves – Circus Band

Lato B

Ain’t That A Lot Of Love – Taj Mahal

Charlie Watts’Introduction Of Marianne Faithfull – Charlie Watts

Something Better – Marianne Faithfull

Mick Jagger’s & John Lennon’s Introduction of The Dirty Mac – Mick Jagger and John Lennon

Yer Blues – The Dirty Mac

Whole Lotta Yoko – Yoko Ono & Ivry Gitlis with The Dirty Mac

Lato C

John Lennon’s Introduction Of The Rolling Stones + Jumpin’Jack Flash – The Rolling Stones

Parachute Woman – The Rolling Stones

No Expectations – The Rolling Stones

You Can’t Always Get What You Want – The Rolling Stones

Lato D

Sympathy for the Devil – The Rolling Stones

Salt Of The Earth – The Rolling Stones

Lato E

Checkin’ Up On My Baby – Taj Mahal

Leaving Trunk – Taj Mahal

Corinna – Taj Mahal

Lato F

Revolution (rehearsal) – The Dirty Mac

Warm-up Jam – The Dirty Mac

Yer Blues (take 2) – The Dirty Mac

Brian Jones’Introduction of Julius Katchen

De Falla: Ritual Fire Dance – Julius Katchen

Mozart: Sonata In C Major-1st Movement – Julius Katchen