Madonna e la sua "Madame X" (in vinile)

di Redazione Vinyl

«Le musiche del mondo sono connesse e rappresentano l’anima dell’universo», ha detto Madonna dopo avere sperimentato le gioie della multiculturalità a Lisbona, dove ha vissuto per due anni.

Ispirata dalla scoperta, ha strutturato Madame X come un viaggio dove influenze provenienti da Brasile, Portogallo, Capo Verde, Giamaica, India, Europa e Stati Uniti sono assorbite in un flusso digitale che molto deve ai suoni e alle tecniche produttive della trap.

In alcune canzoni va sul sicuro, tant’è che I Don’t Search, I Find sembra una versione aggiornata al 2019 di Vogue. In altre si prende alcuni rischi, accostando atmosfere e suggestioni in modo decisamente caotico e spiazzante, come avviene per esempio in Dark Ballet.

È un disco audace? In parte sì. È perfettamente riuscito? No.

Lato A

Medellín (featuring Maluma)

Dark Ballet

God Control

Future featuring Quavo

Lato B

Batuka

Killers Who Are Partying

Crave (featuring Swae Lee)

Lato C

Crazy

Come Alive

Extreme Occident

Faz Gostoso (featuring Anitta)

Lato D

Bitch, I’m Loca (featuring Maluma)

I Don’t Search, I Find

Looking for Mercy

I Rise