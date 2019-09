Sleater-Kinney, qualcosa è cambiato in "The Centre Won't Hold"

Con la pubblicazione degli scatti che le ritraevano in studio di registrazione insieme ad Annie Clarke, le Sleater-Linney avevano lanciato un messaggio. Una collaborazione, quella tra il trio di Olympia, Washington, e la poliedrica St. Vincent in veste di produttrice, foriera di un cambiamento di rotta per la band e che di fatto si è rivelata profetica. Come in effetti recita il titolo del nuovo album, “The Center Won’t Hold”, mutuato da un verso dello scrittore e poeta irlandese William Butler Yates, questo fragile equilibrio ha indirizzato le dinamiche del gruppo verso nuovi orizzonti di oscura elettronica e lampi synth pop, lasciando però sul campo anche parte di quell’animo riot di un tempo.

Conclusa la lavorazione del disco infatti il terzetto formato da Corin Tucker, Carrie Browstein e Janet Weiss si è infine scomposto, con l’addio di quest’ultima - che pure ha preso parte alla registrazione, così come alla decisione di mettersi alla prova in maniera differente rispetto a quanto fatto in precedenza - alle sue compagne d’avventura tramite un messaggio piuttosto diretto: “Le ragazze stanno andando in una nuova direzione ed è giunto per me il momento di voltare pagina”.

E, in effetti, il peso dell’eterea mano di St. Vincent in queste undici tracce sembra farsi palpabile. Il suo tocco, forte di una caratura art-pop che spazia tra ritmiche robotiche e sofisticate filastrocche digitali, trasfigurano l’energia incendiaria delle S-K in una versione stratificata di beat e sequenze, debordante e al tempo stesso quasi innaturale. La determinazione compulsiva della Tucker, così come le caustiche chitarre delle Browstein sono ancora presenti, ma filtrate sotto una lente sì elegante ma anche artificiosamente deformante, che non fa che confermare il senso di assoluta insicurezza di questi anni difficili e bizzarri.

Con i riferimenti, diretti e indiretti che siano, al nostro tempo e alle sue mille contraddizioni, “The Centre Won’t Hold” si apre con i clangori metallici della traccia che dà il titolo al disco, in cui si canta la costante ricerca di qualcosa che possa appagare, tra opposti e paradossi, una costante inadeguatezza: “I need something pretty to help me ease my pain / I need something ugly to put me in my place” recitano i primi versi. È ancora dichiaratamente politico, anche se parte di quegli attacchi rabbiosi si sono ora articolati in linee rette e precise. Si affrontano temi sociali, come l’ambizione, il desiderio e la paura, spiazzando tra inedite armonie vocali e coloriture melodiche.

Nelle strofe del singolo “The future is here” si canta lo smarrimento di un presente difficile da accettare, ma dal quale non è possibile sfuggire. “Non mi sono mai sentita così dannatamente persa e sola” intonano le voci con fare quasi rassicurante su un’irresistibile ibrido tra analogico e digitale, con tanto di ritornello carico di “na na na”. Ancora, la ballata corale “The dog / the body” si lancia tra struggimenti e prese di coscienza in un potenziale inno rock, prima che la carica di pathos evocata con il solo pianoforte in “Broken” - incentrata sulla vicenda di Christine Blasey Ford, la psicologa che ha accusato di violenza Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Donald Trump alla Corte Suprema - concluda questa spietata analisi di una realtà ormai pronta per il collasso.

Fedeli a se stesse, ma pronte a cambiare il proprio vocabolario musicale le Sleater-Kinney fanno così il punto su una rivedibile umanità che continua ad essere centrale per le loro battaglie. Ibridate alle mutevoli intuizioni di St. Vincent in cabina di regia, hanno trasformato gli attacchi nervosi del passato in trame a tratti spiazzanti, perdendo parte della “leggerezza rock” per acquisirne un’altra senza per questo rinunciare a una certa urticante imprevedibilità. Se nella tensione di “RUINS” le pungolature ritornano a farsi sentire con forza, in brani come “Reach out” “Can I go on” e “LOVE”, il furore rivoluzionario sembra essersi inevitabilmente fatto da parte, nonostante i temi trattati non siano dei più incoraggianti. Eppure tra i contrasti, generazionali, sociali e nella formazione stessa, viene restituita tutta l’esuberanza barricadera di una band che non ha mai fatto distinzione tra privato e sociale e che continua, ancora una volta, a puntare il dito su quel dilagante senso di smarrimento che finirà per schiacciare ogni cosa.