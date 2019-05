"Echo in The Canyon", le canzoni del Laurel Canyon rivisitate da Jakob Dylan & Co

ECHO IN THE CANYON Jakob Dylan Clean Slate Entertainment, LLC under exclusive lic (Digital Media)

"Echo in the canyon" è un disco di genere, che celebra un momento d'oro della storia del rock, e lo fa in maniera stupenda, con un cast di altissimo livello, guidato da Jakob Dylan.

Tutto è iniziato nel 2015: una band guidata da Jakob Dylan e con amici comeBeck, Cat Power, Regina Spektor si esibsce a Los Angeles, in un concerto tributo alla musica Laurel Canyon, scena leggendaria della seconda metà degli anni '60 in cui mossero i loro primi passi Neil Young, i Byrds, i Mamas & Papas e da cui sarebbero nati Crosby, Stills, Nash & Young. Contemporeaneamente è stato girato un documentario, diretto da Andrew Slater, che è arrivato nei cinema americani in questi giorni: ha fatto notizia perché contiene l'ultima intervista di Tom Petty. La Rickenbacker, la chitarra simbolo del folk-rock del canyon, campeggia nel trailer, nella locandina e in copertina di questo album: Jakob Dylan, per l'occasione ha reinciso i classici del film in nuove versioni di studio, aggiungendo altri amici, e di un certo peso: Stephen Stills, Neil Young, Eric Clapton.

Parliamo di canzoni dei Byrds come "The bells of Rhymney" - scritta da Pete Seeger su versi del poeta gallese Idris Davies ma resa nota dalla band di Roger McGuinn e qua rielaborata con Beck. Oppure di canzoni dei Mamas & Papas o ancora dei Buffalo Springfield: "Questions", in cui è presente l'autore Stephen Stills, assieme ad Eric Clapton. in una versione da brividi. O ancora canzoni dei Bech Boys: "I Just Wasn’t Made For These Times", con Neil Young ai cori (è presenta anche la sua elettrica nel finale di "What's Happening" dei Byrds)

Non sappiamo quando uscirà il film da noi, ne se e quando verrà distribuito da qualche piattaforma digitale. Sappiamo però che questo è un bellissimo album: non solo per gli ospiti, ma perchè ricostruisce un momento fondamentale della storia del rock, lo fa con una grande quantità di ospiti notevoli (sono presenti anche Josh Homme e Norah Jones), ma mantenendo una omogeneità sonora notevole e un approccio filologico e rispettoso al materiale. Se amate il suono della California, è un album imperdibile.