Giordana ci riprova: esce 'Casa', il nuovo disco della favorita di 'Amici'

Magari questa è la volta buona. Perché insomma, Giordana Angi non è proprio una sconosciuta. Negli ultimi anni ha provato più volte a farsi strada: nel 2012, appena diciottenne, la cantautrice partecipò tra i "giovani" al Festival di Sanremo (ma fu eliminata subito dopo la prima esibizione - all'epoca aveva i capelli lunghi e faceva un genere completamente diverso da quello che fa ora), nel 2016 firmò un contratto con la Sugar e sotto l'ala protettiva di Tiziano Ferro - in veste di produttore - pubblicò il singolo "Chiusa con te (xxx)". Molte le aspettative, pochi i risultati. Tanto che dopo l'ennesima delusione decise di fare un passo indietro e provare a farsi conoscere come autrice, firmando per Nina Zilli "Senza apparire", che la cantante ha presentato lo scorso anno in gara a Sanremo. Ora con la partecipazione ad "Amici" Giordana prova a prendersi le sue rivincite. E quasi in concomitanza con la partenza del serale del talent show - per la cronaca: è lei la favorita, insieme al tenore Alberto - pubblica questo Ep che rappresenta il punto di partenza della sua nuova vita discografica.

Il disco si intitola "Casa" e contiene tutti brani scritti dalla cantautrice italo-francese, alcuni già proposti nello studio del talent: "Chiedo di non chiedere", "Casa", "Quante volte ad aspettarti", "Questa è vita", "Ne renonce pas" e "Ti ho creduto". La produzione artistica è curata da Carlo Avarello e oltre agli inediti c'è anche una cover: è quella di "Formidable", hit del cantautore belga Stromae, anche questa proposta già ad "Amici".