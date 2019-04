Torna il rock muscolare dei Danko Jones

A ROCK SUPREME Danko Jones Afm Records (CD)

I Danko Jones sono proprio come quella confettura che veniva pubblicizzata negli anni Settanta con lo slogan “a scatola chiusa”. Perché anche senza assaggiare, sai già - nel bene e nel male - cosa ti aspetta.

E allora diciamolo subito: il nono album dei canadesi è una dichiarazione di intenti già dal titolo che riprende, molto probabilmente, quello del capolavoro di John Coltrane “A Love Supreme”. E gli intenti sono sempre i soliti: tanto che questo lavoro è intrinsecamente, spudoratamente, hard rock sanguigno, muscolare ed esuberante, che ricalca - o cerca di ricalcare - le orme dei vati ispiratori Thin Lizzy e AC/DC.

Hard rock/cock rock in salsa Seventies, dunque. Cafone e divertente, senza pretese e pieno zeppo di chitarre graffianti. Per cui il trio di Toronto tiene fede al proprio stile - ancora una volta - non per abitudine né per comodità, ma per passione. I ragazzi si divertono ancora come quando hanno iniziato oltre 20 anni fa... e i brani che ne escono sono energici, vitali: dall’opener “I’m In A Band” (“I'm in a band, and I love it / All I want to do is play my guitar and Rock and Roll”) al primo singolo pubblicato “We’re Crazy”, passando per il riff di “Dance Dance Dance” e il pezzo di chiusura “You Can’t Keep Us Down”.

Tutta roba che nessuno può definire “nuova”, “mai sentita prima”, “sperimentale”... anzi, l’esatto opposto. Eppure questa musica, se fatta con i sacri crismi e la giusta dose di trasporto (come nel caso dei Danko Jones), riesce sempre a trascinare gli amanti del rock in senso più lato.

“A Rock Supreme” - prodotto da Garth “GGGarth” Richardson (Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Rise Against, Biffy Clyro) e con copertina firmata da Ulf Lunden (Graveyard, Europe, Bombus) - in poche parole è un album solido come la roccia che, pur non promettendo epocali cambi di prospettiva e stravolgimenti, fa divertire con 11 tracce tirate.

File under: hard rock, birra e grigliate.