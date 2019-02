di Redazione Vinyl

Questa Anniversary Edition è una incisione ben curata e rimasterizzata su vinile da 180 grammi dei master analogici originali, che non venivano più usati dai tempi della prima edizione, stampata dalla DiscReet Records nel 1978, e subito censurata a favore di una seconda edizione ridotta (senza il brano Punky’s Whips) fatta dalla Warner nello stesso anno.

Oltre alla track list del doppio Lp originale di nuovo completa (già riapparsa nelle edizioni in Cd di qualche anno fa), e a tutti i miglioramenti e le rifiniture che il chitarrista di lontane origini siciliane aveva fatto sulle riedizioni successive di questo live, il cofanetto include anche un terzo Lp extra, che aggiunge un’ampia scelta di bonus track. Registrato al Palladium di New York alla fine del 1976, tra i suoi numerosi e stratosferici collaboratori figurano i fiati dei fratelli Randy e Mike Brecker, ma anche di Tom Malone e Lou Marini, futuri Blues Brothers.

Lato A

Titties & Beer

I Promise Not To Come In Your Mouth

Punky's Whips

Lato B

Sofa

Manx Needs Women

The Black Page Drum Solo / Black Page #1

Big Leg Emma

The Black Page Drum Solo / Black Page #2

Lato C

Honey, Don't You Want A Man Like Me?

The Illinois Enema Bandit

Lato D

The Purple Lagoon

Lato E

Black Napkins

Cruisin’ For Burgers 1977 Mix

Lato F

The Black Page #2 Piano Version

I Promise Not To Come In Your Mouth Alt. Version

Punky’s Whips Unused Version

The Black Page #1 Piano Version